EBC – O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), como em todos os anos há quase três décadas, transforma a semana do dia 17 de abril em marco na luta pela reforma agrária. A data lembra o assassinato de 21 trabalhadores rurais, em 1996, na chamada Curva do S, como ficou conhecido o trecho da rodovia PA-150, no município de Eldorado dos Carajás, no Pará, em que policiais militares armaram uma emboscada e atiraram contra um grupo do movimento que seguia em marcha até a capital Belém.

O local transformou-se em memorial em homenagem aos mártires do movimento, ponto de encontro anual para atividades do MST, que já sediou um acampamento pedagógico da juventude, e este ano promove ato político e religioso em defesa de uma reforma agrária que promova a agricultura familiar sustentável.

Dê-lhe ouvidos…

(…)

Grifo meu: alguns dias depois desses assassinatos, o presidente Fernando Henrique veio a Rio Branco. Não deu entrevista…Eu trabalhava em A Gazeta e gritei do cercadinho destinado aos repórteres sobre as mortes em Eldorado dos Carajás…Ele só olhou, riu e seguiu pra agenda…

J R Braña B.