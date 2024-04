No Cine Araújo – divulgação

Os lançamentos continuam a todo vapor no Cine Araújo. A terceira semana do mês traz as estreias de Abigail, destinado aos fãs de filmes de terror, Guerra Civil, especialmente para os adoradores de muita ação, Vidente por Acidente, para quem não dispensa uma boa comédia, e Jorge da Capadócia, focado na história do guerreiro São Jorge.

(…)

Com direção e roteiro de Alex Garland, Guerra Civil aborda a rotina de uma equipe de jornalistas de guerra que viaja pelos Estados Unidos para registrar a dimensão e o cenário violento que tomou as ruas do país e envolveu toda a nação de forma acelerada. No longa, o trabalho de registro se transforma em uma guerra de sobrevivência quando a equipe também se torna alvo. O filme conta com Kristen Dunst, Wagner Moura e Caille Spaeny no elenco. (…)

Grifo meu: Guerra Civil está em primeiro lugar em bilheteria nos Estados Unidos esta semana – Wagner Moura faz um jornalista no filme, que propõe, segundo o ator brasileiro, o fim da polarização política nos países –

J R Braña B.

(…)

Cine Araújo

Ingressos: https://cinearaujo.com.br/

(…)