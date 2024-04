EBC – A manutenção da desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia e da desoneração para pequenos municípios traz o risco de uma nova reforma da Previdência em três anos, disse nesta noite o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele disse que o placar de 5 a 0 no Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da liminar que suspendeu a desoneração mostra a necessidade de acordos para evitar mais prejuízos à Previdência Social.

“Estamos desde outubro tentando conversar com os [17] setores e os municípios. O placar do Supremo deixa claro que temos de encontrar um caminho para não prejudicar a Previdência. Ou daqui a três anos vai ter de fazer outra reforma da Previdência, se não tiver receita. A receita da Previdência é sagrada, para pagar os aposentados. Não dá para brincar com essa coisa”, disse o ministro ao retornar de reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Grifo meu: a nova reforma da previdência exigiria mais o quê? Aposentadoria aos 100 anos?

Grifo meu 2: só via Congresso o governo não vai resolver o que quer ou pretende resolver…Sem pressão das ruas nada acontece(inclusive evitar essa dispensa de recolhimento de impostos(desoneração) para setores privilegiados)…Mas como haver pressão das ruas se o governo não explica para a sociedade as coisas? Tudo fica nas costas do presidente….Depois que Flávio Dino saiu, só Lula fala as coisas do governo…Aí fica difícil.

Grifo meu 3: nova Reforma da Previdência é música aos ouvidos do mercado/bancos…Sobrará mais dinheiro do Estado brasileiro para eles…



J R Braña B.