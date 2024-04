Do Painel, da Folha de S. Paulo

-A gestora de fundos de investimento Yvy Capital, que tem como sócios o ex-ministro Paulo Guedes (Economia) e Gustavo Montezano, ex-presidente do BNDES, fechou acordo com a Aegea Saneamento para participar de um consórcio que disputará a compra de parte da Sabesp.

(…)

Grifo meu: a notícia é dada como se fosse a coisa mais normal do mundo….Um ex-ministro da economia(que quebrou socialmente o Brasil) pode ser um dos donos da maior empresa de saneamento e abastecimento de água da América do Sul…Uma empresa do Estado de São Paulo, que será privatizada…E esse sujeito Paulo Guedes não é importunado em nada pela justiça brasileira….O mesmo serve para o seu sócio…Eles atuam no governo e depois vão virar donos das empresas lucrativas estatais privatizadas….E ninguém diz que isso é um escândalo!!!

Em tempo: é Dengue mesmo! Tô todo pintado de bolinhas cor de sangue….Dizem que é a etapa final da doença….Tomara.!



J R Braña B.