Do GGN, de Luis Nassif

A volta do terrorismo fiscal, por Luís Nassif

Nem se anunciou déficit, mas meramente uma redução do superávit. E o mundo midiático entrou em um pânico desonesto e irresponsável

O Jornal Nacional voltou aos tempos da inflação de tomate, quando montou uma cobertura terrorista, comparando com o período da hiperinflação. Era de uma desonestidade a toda prova, porque era alta de um produto apenas, motivada por quebra de safra. Mas as reportagens vinham com imagens das maquininhas de marcação de preços dos tempos do pré-real.

Ontem, a cobertura da mudança de meta fiscal inspirou terrorismo quase similar, ouvindo apenas economistas ultra-ortodoxos e comparando o orçamento da União ao orçamento familiar. Chegaram ao grotesco de montar o contraponto com uma pessoa que está com o orçamento apertado e precisa economizar para comprar o carro. E ainda tive que assistir economista experiente, como José Roberto Mendonça de Barros, comparar o orçamento da União com o das famílias – comparação tão primária e falsa que só se aceita em repórteres novatos de economia e nos comentaristas da Globonews. (…)

(…)

Grifo meu: a sociedade é enganada todo dia pela imprensa tradicional, digo, a imprensa de grupos familiares….Que é sócia do mercado….Por isso não é difícil encontrar pessoas comuns, do povo, repetindo o terrorismo da mídia contra o governo e a economia….

J R Braña B.