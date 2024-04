Carta Capital – Faltando menos de um mês para o início das campanhas eleitorais e diante de novas regras do TSE, o Google anunciou a proibição da veiculação de anúncios políticos durante o período eleitoral.

A empresa atualizará sua política de Google Ads em maio, impedido que candidatos comprem anúncios em plataformas como o Google e o YouTube.

-Temos o compromisso global de apoiar a integridade das eleições e continuaremos a dialogar com autoridades em relação a este assunto – afirmou a empresa, em nota, sem apontar motivos concretos para a decisão. Nas entrelinhas, contudo, o motivo seriam os entraves para se adaptar às novas diretrizes do Tribunal Superior Eleitoral, bem mais rígidas do que nas eleições anteriores.

(…)