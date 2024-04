senador Petecão…Veja abaixo

O senador Sérgio Petecão (PSD) anunciou o empenho de R$ 8,4 milhões do Ministério da Saúde, do Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), para construir unidades básicas de saúde em Rio Branco e Manoel Urbano.

Cerca de R$ 6,1 milhões serão para uma UBS em Rio Branco e R$ 2,3 milhões para outra em Manoel Urbano. Ele expressou gratidão à ministra Nísia Trindade e ao presidente Lula por essas iniciativas no estado, prevendo benefícios duradouros para a população.

O Novo PAC também inclui investimentos em outras áreas no Acre, como restauração de estradas, construção de pontes, maternidade e moradias populares.