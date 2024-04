No marco dos seus 20 anos de existência, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) emerge como um símbolo do compromisso brasileiro com o bem-estar e a saúde pública.

Inaugurado durante o primeiro mandato do presidente Lula, o Samu tem sido uma âncora na resposta a emergências médicas em todo o país, proporcionando cuidados urgentes e de alta qualidade a milhões de brasileiros.

Desde a sua criação, o Samu tem evoluído constantemente, adaptando-se aos desafios e expandindo sua cobertura.

Seu legado de salvar vidas e fornecer assistência médica durante momentos críticos solidifica sua posição como uma das conquistas mais significativas do sistema de saúde brasileiro nas últimas décadas.

Em tempo: o serviço Samu começou na França em 1986 (como Service d’aide(de ajuda) médicale urgente).

(oestadoacre, opinião)