Do Sinteac:

O SINTEAC – Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre, não desiste da deliberação da categoria. Deliberou que aceita sim o retorno dos 10% parcelados, porém, de duas vezes, não em três vezes, pois fica muito longo o parcelamento e as perdas financeiras se prolongarão por 5 anos.

O SINTEAC busca negociar através do diálogo com os secretários e com o governo. Queríamos avançar no diálogo com o Governador Gledson Cameli, e conseguimos. Ele nos recebeu no dia de hoje, 02 de maio de 2024, juntamente com os secretários Luiz Calixto – SEGOV, e José Amarísio – Sec. De Finanças, no horário de meio-dia.

O Governador disse que quer, sim, atender nossa proposta, mas precisa de um estudo técnico financeiro

para ter a segurança de que realmente é possível. A Presidente do SINTEAC, Rosana Nascimento, insistiu com o governador que o estudo técnico realizado comprova que o financiamento da Educação paga sim os aumentos, que se não tivesse essa possibilidade não estaríamos insistindo. Só fazemos quando temos comprovações e temos.

A Presidente, Rosana Nascimento, disse: “Governador, corrija esta injustiça conosco, essa retirada causou um dano enorme em nossas vidas financeiras.”

Ficou acordado reunirmo-nos agora no mês de maio, nossa comissão técnica e com a do Governador (SEGOV, FINANÇAS E SEE). Depois desta reunião, teremos uma resposta se atende ou não nossa proposta parcelada de duas vezes.

Aguardem o chamamento do SINTEAC, não iremos colocar proposta de parcelamento de três, uma vez que a categoria já deliberou que aceita, e ainda estamos na mesa de negociação.

(Sinteac)

