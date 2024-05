Um dos principais arraiais(privado) do Bosque em Rio Branco, muito frequentado num passado distante, envelheceu…

Perdeu vigor.

Motivos?

Vários…(qualidade, organização, preços, mesmice, pouco sentido etc…)

Mas eles insistem em acontecer…

…Porque estão presos tão somente às teias da ganância.



Em tempo: final de semana que vem vou ao mais tradicional arraial do Acre, em Sena Madureira…Criado por Pe. Paolino…São 31 dias de festa no mês de maio em frente a principal igreja do município…Pelo menos era assim….

Em tempo 2: e em breve vou contar uma novidade(se der certo) aqui sobre Pe. Paolino e Sena…

J R Braña B.