Em uma manobra surpreendente, o alcaide Bocalom move a rainha do tabuleiro e neutraliza(reduziu a pó um ex-candidato a prefeito que nunca seria o trazendo pro seu lado), por enquanto, as investidas do governo GladsonC com vista à tomada política do controle da prefeitura da capital.

Bocalom encerra a semana consolidando sua posição como um jogador influente na disputa eleitoral.

Jogada que não apenas redefine as dinâmicas políticas atuais em Rio Branco, mas também ressoa como um desafio aos status quo até então estabelecidos, sinalizando uma mudança no panorama da disputa que vinha sendo construído.

A habilidade de Bocalom ecoa e, neste caso, não só reforça sua posição, mas também lança uma sombra sobre seus oponentes, desafiando-os a acompanharem o ritmo imposto pelo prefeito de Rio Branco.

(vide sua frenética atuação nas redes sociais diariamente e várias vezes ao dia)

Claro, foi uma jogada calculada de Bocalom, que pode muito bem definir o curso das eleições em Rio Branco e, por extensão, moldar o futuro político do Acre.

ZHO, preparando para tomar uma (somente uma) cerveja pra ficar pensando melhor…

