Em um gesto de solidariedade, agências em três estados receberão doações, a partir desta segunda, 6, que serão enviadas gratuitamente pela estatal para as áreas atingidas no Rio Grande do Sul…

Em tempo: No Rio Grande do Sul, as doações podem ser entregues nas agências centrais dos seguintes municípios: São Borja, Santo Ângelo, Santa Rosa, Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Parobé, Taquara, Montenegro, Pelotas, Rio Grande, Camaquã, Bagé, Jaguarão, São Lourenço do Sul, Anta Gorda, Arvorezinha, Butiá, Cachoeira do Sul, Charqueadas, Estrela, Fontoura Xavier, Guaporé, Ilópolis, Mato Leitão, Nova Bréscia, Pantano Grande, Rio Pardo, Salto do Jacuí, Santa Cruz do Sul, Sobradinho, Teotônia, Taquari, Venâncio Aires e Vera Cruz.