A Prefeitura de Rio Branco comunica que a matéria veiculada em um site local, nesta segunda-feira (6), onde afirma que o ônibus elétrico, que passará por um período de teste na capital acreana, apresentou vazamento, não condiz com a verdade.

O que ocorreu foi apenas o efeito da condensação do ar condicionado do veículo, quando ao entrar um número grande de pessoas ao mesmo tempo, ao contrário do dia a dia, quando os passageiros entram alternadamente, a temperatura interna subiu rapidamente, transformando o ar úmido em água.

Por fim, a prefeitura informa que o ônibus 100% elétrico passará por um período de teste e que em breve espera poder contar com este tipo de veículo de passageiros na capital do Acre.

(…)