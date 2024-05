GdA – O Acre alcançou uma redução de 28% de área desmatada em 2023, em comparação com o ano de 2022, o que representa a maior queda da taxa de desmatamento desde 2019.

Os dados consolidados foram analisados pela Secretaria do Meio Ambiente (Sema), por meio do Centro Integrado de Geoprocessamento Ambiental (Cigma), baseados em um levantamento feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) com interpretação de 100% da área que recobre a Amazônia.

(…)