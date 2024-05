Do UOL – Em sessão na Câmara de Deputados na última quarta-feira (8), ao menos sete deputados usaram seu tempo de fala no plenário para reproduzir desinformação sobre as enchentes que atingem o Rio Grande do Sul.

O UOL Confere entrou em contato com os deputados citados nesta reportagem ou suas assessorias de imprensa e não recebeu resposta até sua publicação(…)

(…)

Grifo meu: notícia do site esquerdista/petista/comunista UOL….(contém ironia, desatentos!)

Grifo meu 2: vai ser uma luta grande contra a extrema-direita…Será um longo inverno. Mas a sociedade democrática vai vencer no final.



J R Braña B.