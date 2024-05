Cissa Guimarães, atriz

-Peréio, grande amor da minha vida, te sinto e te tenho nos nossos “sucedâneos“, Thomaz e João, q vc pediu tanto p mim! Te agradeço meu amor, por tanto aprendizado e amor. Eu era uma menina e vc m mostrou o mundo e o amor pelo nosso ofício! Fizemos filhos e história meu amor, e agora temos nossos netos lindos p continuar nosso amor, q será sempre eterno! Brilhe, como sempre, nos palcos e telas d céu p q todos nós sejamos abençoados pelo seu talento, sua verdade e sua coragem! Te amo e te reverencio imenso! Obrigada pelos nossos sagrados filhos, obrigada, obrigada, obrigada! Vai na luz meu companheiro, c todo meu amor! Salve Paulo César Peréio!!!!!

O consagrado ator brasileiro Paulo César Peréio morreu na segunda, 13, num hospital do Rio de Janeiro….Vídeo do G1 e após charge do Aroeira, no 247

Charge do Aroeira, no 247

Grifo meu: Peréio era assim mesmo…

J R Braña B.