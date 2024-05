Os líderes políticos priorizam o bem-estar do povo brasileiro. Mas as diferenças dos presidentes Bolsonaro e Lula sobre esse assunto é clara. ( Lula visita o RS pela terceira vez neste mês )

Bolsonaro não mostrou comprometimento com as necessidades da população durante seu primeiro e único mandato, enquanto Lula ( no terceiro ), mais uma vez, demonstra seu compromisso com o bem-estar do povo brasileiro ao anunciar mais 15 medidas de apoio para o Rio Grande do Sul, nesta quarta-feira, 15.