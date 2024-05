Da Rádio Câmara…

Dois geriatras falam sobre as queixas que os idosos levam aos consultórios na hora de com a tecnologia. A questão da segurança na internet é uma preocupação. A circulação de fake news sobre saúde é outra. A recomendação é que, para as pessoas com idade mais avançada, é preciso haver uma transição entre velhos e novos hábitos, principalmente na incorporação de práticas no meio digital. Clique abaixo no play e ouça

