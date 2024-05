Um importante reconhecimento às políticas públicas das cidades com mais de 500 mil habitantes no estímulo à tecnologia, inovação e ao desenvolvimento dos municípios ocorreu nessa segunda-feira (20), em Brasília. A gestão municipal da capital acreana foi destaque, ganhando a premiação de 1º lugar entre as cidades da região Norte como Cidade Amiga do 5G.

A premiação que está na sua 9ª Edição é divulgada pela Conexis Brasil Digital e este ano também premiou os municípios mais bem colocados em cada região brasileira, sendo Rio Branco destaque da região Norte.

Os prêmios foram entregues durante cerimônia realizada, no Ministério das Comunicações, na capital federal, e contou com a presença do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, do secretário de Telecomunicações, Hermano Tercius, do superintendente-executivo da Anatel, Abraão Balbino, e do presidente-executivo da Conexis Brasil Digital, Marcos Ferrari.

O prefeito de Rio Branco destacou e pontou os avanços tecnológicos da gestão.

“Rio Branco precisa muito desse trabalho, 5G veio para melhorar muito a internet. Em Rio Branco estabelecemos alguns projetos e programas que precisamos de uma internet de qualidade, e aqui posso citar alguns exemplos como os semáforos inteligentes, onde já implantamos algumas unidades, entregamos notebooks com internet 5G aos nossos professores da rede municipal e tablets, também com internet aos nossos alunos. Entre os anos de 2022 e 2023 implantamos o programa Rio Branco Mais Segura, com o videomonitoramento de pontos estratégicos em nossa cidade, contribuindo assim com os órgãos de segurança pública do Estado, onde implantamos mais de 300 câmeras, entre elas câmeras inteligentes com reconhecimento facial e de placas de veículos e outros aplicativos. Implantamos o programa De Olho na Obra onde temos todas as obras realizadas na nossa cidade videomonitoradas e agora há poucos dias implantamos, paralelo ao Rio Branco Mais Segura, o De Olho no Trânsito. Diante de tudo isso, esse prêmio é muito importante. É o reconhecimento de um trabalho árduo que vem sendo realizado todos os dias. Rio Branco pode ser a terceira capital mais pobre do país, mas também é a mais enjoada”, destacou o prefeito.

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, disse que o ministério e os municípios devem atuar como parceiros para levar conectividade aos locais em que ainda carecem de infraestrutura, enfatizando também o papel da conectividade como fator de redução das desigualdades e da importância dos municípios brasileiros facilitarem a implementação da tecnologia.

“Nossa missão é implementar políticas públicas que visem aumentar e melhorar a infraestrutura que garanta conectividade de qualidade a todos os brasileiros. Devemos criar um ambiente para que a conexão chegue em todos os lugares, porque a conectividade leva a redução das desigualdades, para que a gente chegue com serviços onde a população ainda não tem, e onde tem alguma infraestrutura que a gente consiga melhorar a qualidade, melhorar a prestação dos serviços, e ainda mais, melhorar também e ampliar as aplicações que podem vir através da infraestrutura e os serviços de telecomunicações. Essas cidades aqui hoje estão sendo premiadas justamente por ser cidades amiga do 5G, por ser cidades inteligentes, porque de alguma forma elas têm aplicações através dessa tecnologia que estão chegando na vida das pessoas, seja por meio de semáforos inteligentes, como foi colocado aqui pelo prefeito Tião Bocalom, seja mediante aplicações na educação ou via telemedicina. Enfim, uma série de aplicações tão importantes para servir a população nessas localidades com tecnologia, modernidade e alta qualidade”, afirmou o ministro.

Gleydison Meirelles da Assecom