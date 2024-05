Após o adiamento devido ao desastre no Rio Grande do Sul, os 18.757 malotes de prova foram recolhidos em todo o Brasil e inspecionados pela rede de segurança, sem registro de violações.

A coordenação é do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, com apoio da Senasp/MJSP, PF, PRF, Abin, FN, Secretarias de Segurança Pública Estaduais, Fundação Cesgranrio e Correios. O Ministério está negociando para manter os locais de prova, com atenção especial ao Rio Grande do Sul para garantir o acesso dos candidatos.