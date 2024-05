Na manhã da última quarta-feira, 22, durante as celebrações do mês da indústria, a escola SENAI apresentou o seu mais recente investimento: o laboratório da Indústria 4.0, localizado no bairro Cadeia Velha. Este novo espaço é parte dos esforços do SENAI para equipar suas unidades com tecnologia de ponta, visando proporcionar uma formação alinhada com as demandas das novas tecnologias.