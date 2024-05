O GdA realizará a 27ª Corrida do Fogo em comemoração aos 50 anos do Corpo de Bombeiros Militar do Acre no dia 7 de julho, às 6h30, no Comando-Geral dos Bombeiros. Com trajetos de 5km e 10km, o evento é aberto a militares e civis. As inscrições, feitas até 30 de maio, estão disponíveis no site: https://runningacre.sport.blog/incricao/