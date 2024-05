O prefeito de Rio Branco recebeu na última sexta (24) a visita do pref. de Cusco, Luis Pantoja, e sua comitiva. O objetivo foi convidar pessoalmente o Bocalom para o Inti Raymi, festival religioso inca celebrado em Cusco no dia 24 de junho. Além do convite, discutiu-se uma possível parceria para fortalecer o turismo e o comércio entre os dois países.