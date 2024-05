Uma boa notícia para àqueles que prestaram o concurso público da Prefeitura de Rio Branco foi anunciada na manhã desta segunda-feira (27), durante coletiva no gabinete do prefeito. A homologação e nomeação do concurso 001/2024 e a nomeação do cadastro de reserva do concurso de 2019.

Ao todo foram nomeados 585 concursados, sendo 165 aprovados no certame de 2019 para a área da educação.(…)