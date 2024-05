O Congresso decidiu dar uma “saidona” e derrubar o veto do pres. Lula ao projeto que aplica restrições às “saidinhas” aos presos. A medida, aprovada pela maioria, deixou até mesmo o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, fazendo sinais de que isso não deveria batido.

No outro lado do Congresso, o governo sofreu outra derrota ao tentar anular o veto do Bolsonaro sobre a punição por disseminação de fake news. Até parece que as fakes tinham alguma verdade… Égua…!