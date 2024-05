IBGE/OGlobo – O mercado de trabalho está aquecido, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua que o IBGE divulgou ontem. O número de trabalhadores no setor privado foi recorde no trimestre encerrado em abril, com o emprego com e sem carteira atingindo os maiores níveis da série histórica da pesquisa, iniciada em 2012. Além disso, a renda média do trabalhador cresceu 4,7% frente ao ano passado (R$ 3.151).

(…)

Grifo meu: alta taxa de desemprego e inflação…É a conversa do presidente do BC independente (independente dos interesses do país).

PS: microfilme oestadoacre YT



J R Braña B.