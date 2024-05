As apostas para a Quina de São João, com prêmio estimado em R$ 220 milhões, já estão abertas. Você pode participar fazendo suas apostas em um bilhete nas casas lotéricas de todo o Brasil, pelo aplicativo Loterias Caixa, ou no portal Loterias Caixa. O sorteio do concurso 6.462 será realizado no dia 22 de junho.