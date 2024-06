O Fluxo 03624… desta segunda será com Alípio e Getulião.

Eles são, respectivamente, o pré-candidato a prefeito e vice pelo oficialismo no município de Sena Madureira.

A conversa começa 20h (8 de noite) ao vivo aqui no site, no YT, no FB e no X.

Você pode participar com perguntas…Pelo YT e FB de oestadoacre.

Então, agenda aí…..

20h, ao vivo.

Em tempo: aproveita e dá uma força...Inscreva-se no nosso canal no YT