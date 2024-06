Em viagem oficial à capital federal, o prefeito de Rio Branco esteve reunido, na manhã desta terça-feira (4), com o coordenador geral de Estudos e Avaliação do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), Luiz Carlos Cerqueira Silva.

Na pauta, o Plano de Trabalho para Ajuda Financeira Emergencial voltada para a recuperação da Estação de Tratamento de Água II (ETA II) na capital acreana. A estação é responsável por cerca de 60% do abastecimento de água potável dos bairros de Rio Branco.

“Foi uma reunião muito positiva, sanamos algumas dúvidas que existiam e enfatizamos a urgência da aprovação do plano emergencial para que não tenhamos um colapso no abastecimento de água potável na nossa capital”, comentou o prefeito.

O gestor destacou ainda que este é um problema existente há mais de duas décadas, mas nunca foi tratado como prioridade.

“São mais de 20 anos que existe esse problema, mas nunca foi tratado como prioridade. Sempre foi dado um ‘jeitinho’ e foram empurrando para frente, mas a nossa gestão está comprometida em dar uma solução definitiva para esse problema. Por isso, estamos aqui em Brasília em busca de recursos”, explicou.

O prefeito está em Brasília acompanhado do secretário estadual de Assuntos Federativos, Fábio Rueda, e da diretora do escritório da Associação dos Municípios do Acre (AMAC) em Brasília.

