O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) anunciou, nesta sexta-feira (7), a liberação da primeira parcela, no valor de R$ 400 mil, para a implantação de iluminação pública LED em Plácido de Castro. A verba, no total de R$ 2 milhões, é oriunda de uma emenda própria junto ao Programa Calha Norte (PCN), do Ministério da Defesa.

De acordo com o projeto aprovado junto a esse programa, serão instaladas 621 luminárias LED, substituindo as ineficientes lâmpadas de sódio. Pelo menos 43 ruas e avenidas do município serão beneficiadas, incluindo a Av. Tupis, na Vila Campinas, onde, além das novas luminárias, serão instalados 40 novos postes de energia.

Segundo o senador, a substituição das lâmpadas de vapor de sódio por iluminação LED trará inúmeros benefícios à população de Plácido de Castro.

“A iluminação LED não apenas economizará energia e melhorará a qualidade da iluminação pública, mas também criará um ambiente urbano mais acolhedor e seguro para os moradores, promovendo segurança, cidadania e autoestima. Plácido de Castro e Vila Campinas vão ficar de ‘cara nova’, que é justamente o que precisamos: renovação”, afirmou Petecão.

Até o momento, o senador já viabilizou mais de R$ 14,7 milhões para a implantação de iluminação pública LED. Além de Plácido de Castro, os valores beneficiaram os municípios de Cruzeiro do Sul (R$ 4 milhões), Marechal Thaumaturgo (R$ 1,4 milhão), Porto Walter (R$ 960 mil), Rodrigues Alves (R$ 1 milhão), Sena Madureira (R$ 3 milhões), Senador Guiomard (R$ 1 milhão) e Xapuri (R$ 1 milhão).

“Estive recentemente em Cruzeiro do Sul, onde estão sendo substituídas as iluminações a vapor por lâmpadas LED. É gratificante ver a felicidade das pessoas, a alegria das crianças, podendo brincar nas ruas iluminadas. Espero poder em breve ir a Plácido de Castro e ver a mesma alegria”, disse Petecão.

A seguir, ruas e avenidas que receberão a nova iluminação:

Av. Tupis;

Rua Joaquim Rodrigues Landim;

José Joaquim Pereira;

Olímpio da Silva Gomes;

Maria Cardoso de Lima;

Cecília Ferreira;

Alzira Pereira;

Raimundo do T. Carvalho;

Luiz Freitas de Oliveira;

José Siqueira;

São Sebastião Peixoto;

João Daniel Damasceno;

Domingos Galdino;

Pedro Lopes da Silva;

Tamoios;

Tupinambás;

Goitacazes;

Tambuata;

Parintins;

Kaxinawas;

Guaicurus;

Apurinã;

Tupiniquins;

Acre;

Guaranis;

Aruaques;

Martineles;

Marajós;

Ianomamis;

Imbira;

Guaporé;

Guajajaras;

Cariajós;

Caiapós;

Jurunawas;

7 de Setembro;

Macauãs;

Uaquiri;

Cataquazes;

Jaminawas;

Juruá;

Pataxós; e

Caetês.

(…)