MS – Neste sábado (8), ocorre em todo o Brasil o Dia D contra a Poliomielite. Cidades de todo o país realizarão mutirões para reduzir o quantitativo de crianças não vacinadas e, assim, reforçar medidas para a erradicação da doença.

A campanha deste ano foi lançada pelo Ministério da Saúde no último dia 27 de maio e vai até 14 junho. A meta de 2024 é imunizar, no mínimo, 95% do público-alvo – cerca de 13 milhões de crianças menores de 5 anos de idade.

(foto: Tomaz Silva, Agência Brasil)

(…)