A professora de economia Maria da Conceição Tavares, que nasceu em Portugal, mas formou-se na UFRJ, morreu neste sábado aos 94 anos…

Uma nota de pesar da Universidade Federal do Rio de Janeiro divulgada hoje escreveu no título:

–Adeus a Maria da Conceição de Almeida Tavares

-Professora emérita de Economia, Tavares formou diversas gerações e nomes como José Serra, Luciano Coutinho e Luiz Gonzaga Belluzzo

-A professora atuou na elaboração do Plano de Metas do presidente Juscelino Kubitschek…(…)

-Maria da Conceição Tavares era uma apaixonada pelo Brasil, onde chegou em 1954, fugindo da ditadura salazarista….(…)

-As aulas de economia política gravadas chegaram às mídias sociais, tornando a professora conhecida das gerações atuais. A dedicação à justiça social e ao desenvolvimento econômico brasileiro foi uma constante em sua vida, como certa vez afirmou no programa Roda Viva da TV Cultura, em 1995, que viralizou no aplicativo TikTok: “Se você não se preocupa com justiça social, com quem paga a conta, você não é um economista sério. Você é um tecnocrata”.

Um dia, se referindo ao nosso Estado, nos tempos do governo Binho Marques, definiu:

–O Acre é uma ONG.

Segue tendo razão….

Assista vídeo da professora dizendo como são indicados os presidentes do Banco Central…Foi no Programa do Jô.

-O Banco Central na Mão de Bandidos e Rentistas

