Pelos dados publicados no D.O desta quarta-feira, 26, os valores do conjunto dos cargos e comissões na prefeitura de Sena que até 31 de dezembro de 2024 somavam R$ 97,5 mil deram um salto para R$ 147,5 mil, representando um aumento de 51,2% em custo para o município.

A saber:

Maiores cargos e salários (guardar esses dados abaixo em Dólares para comparar no próximo aumento)

Prefeito: R$ 22 mil (mais ou menos 3,6 mil Dólares)

Vice-prefeito: R$ 14 mil ( mais ou menos 2,3 mil Dólares)

Secretários: R$ 10 mil – são 13 secretários – ( mais ou menos 1,6 mil Dólares)

Sec adjunto: R$ 5,1 mil – são 11 adjuntos – (menos de mil Dólares)

Procurador do município: R$ 19,8 mil ( mais ou menos 3,3 mil Dólares)

Cargos em Comissão (os chamados comissionados, que podem ser funcionários de carreira ou indicados de fora da prefeitura)

CAS 2: R$ 1,7 mil

CAS 3: R$ 1,9 mil

CAS 4: R$ 2,5 mil (são 22 cargos, o CAS com mais comissões nesse valor)

CAS 5: R$ 3,1 mil

CAS 6: R$ 4 mil (são apenas 05 comissionados)

Raia miúda até a Função Gratificada 8 –

Função gratificada 1: R$ 500

Função gratificada 2: R$ 600

Função gratificada 3: 700

Função gratificada 4: R$ 800

Função gratificada 5: R$ 900

Função gratificada 6: R$ 1 mil

Função gratificada 7: R$ 1,2 mil

Função gratificada 8: RS 1,5 mil

Função gratificada 9: R$ 4 mil (gratificação é um pouco mais digna)

O ponto central aqui da análise desses números em Sena não é apenas se os valores são altos ou baixos, mas se a ampliação dessa despesa está(ou será) acompanhada de melhorias nos serviços públicos oferecidos ao cidadão.

Caso contrário, pode representar apenas uma sobrecarga ao orçamento, prejudicando outras áreas essenciais na cidade, que é muito carente em tudo.

A conferir mais adiante.

Ah, e com a palavra, os vereadores, que votaram essas mudanças na segunda-feira, 24, em sessão extraordinária que, se não estou enganado, não é remunerada em Sena, diferentemente do que ocorre em todas as casas legislativas do Brasil.

