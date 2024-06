O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead), anunciou na edição desta terça-feira, 11, do Diário Oficial do Estado, o resultado das contestações e a lista classificatória final para a seleção de estagiários, conforme o Edital Sead/IEL n° 02/2024.

Confira o resultado das contestações e a relação final dos candidatos. O processo visa à formação de um cadastro de reserva para atender às demandas das diversas secretarias, autarquias e fundações do Estado.

Os candidatos classificados deverão aguardar a convocação, conforme a formação do cadastro de reserva, que permitirá ao governo do Acre convocar os estagiários conforme a demanda, contribuindo para a eficiência e eficácia do serviço público estadual.

Ingrid Andrade da Agana