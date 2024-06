PMRB – Com mais de 60 equipes participantes e premiação de R$ 50 mil, a Supertaça Acreana de Futebol teve sua abertura oficial na sexta-feira (7) e contou com a participação do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, do governador do Estado, Gladson Cameli, da vice-governadora, Mailza Assis, diretores, políticos e demais autoridades estadual e municipal.

(…)