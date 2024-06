Fundamentalistas religiosos se deram mal.

PL do Estupro é questionado em todo o Brasil.

Aliás, esse assunto nem deveria estar em pauta…

O assunto do momento deve ser os investimentos sociais do governo federal que o mercado quer parar de qualquer jeito com a propaganda na sua mídia de que é preciso reduzir o gasto público.

O que tem que reduzir é o pagamento de bilhões ao mercado por conta de juros da tal dívida pública (que o povo paga sem ter responsabilidade alguma)

Criança não é mãe e estuprador não é pai!

Os canalhas se deram mal…Corte do ICL…assista

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ICL Notícias (@icl.noticias)

Próxima…



J R Braña B.