Aleac – Na manhã desta quinta-feira (20), durante a audiência pública realizada na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) para debater as obras estruturantes contra enchentes e secas do Rio Acre, o deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) fez um discurso sobre a necessidade urgente de ações concretas para enfrentar os desafios impostos pelas mudanças climáticas. O parlamentar destacou que a população acreana enfrenta graves problemas devido à falta de infraestrutura adequada para lidar com os extremos climáticos, como enchentes e secas.

Em sua fala, Magalhães ressaltou a importância de implementar projetos estruturantes que possam mitigar os impactos das enchentes e assegurar a segurança hídrica do estado.

-As mudanças climáticas estão se intensificando e temos que agir de maneira proativa. É fundamental que façamos investimentos em infraestrutura, como barragens e sistemas de controle de enchentes, para proteger nossas comunidades e garantir a disponibilidade de água durante os períodos de seca. Não podemos esperar mais, a sobrevivência de nossa população depende dessas medidas – afirmou o deputado.

O deputado também criticou a postura de negação por parte de algumas instituições em reconhecer a gravidade das mudanças climáticas e suas consequências.

-Durante muito tempo, houve um negacionismo em relação às mudanças climáticas. Isso nos custou caro, pois não nos preparamos adequadamente. Agora, estamos correndo atrás do prejuízo. Precisamos de uma abordagem estratégica e integrada para enfrentar essa crise, garantindo a segurança e a qualidade de vida da nossa população – concluiu Edvaldo Magalhães, reforçando a necessidade de estudos e ações imediatas para viabilizar os projetos propostos.