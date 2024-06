O mercado financeiro quer que o governo Lula aprofunde os cortes contra o povo.Â

Segundo o G1, aqui nesses setores:

(…)

Não há uma proposta de cortes dos juros (que o BC do mercado manteve em 10,50%).

Pior, não há pressão dos assalariados, dos servidores (exceto dos professores das universidades federais).

A imprensa sócia do mercado deita e rola e todo mundo compra a ideia de que é preciso cortar gastos….Não!

É preciso cortar juros e os bilhões pagos ao mercado às custas do vida precária de 80% do povo brasileiro.

Sem pressão popular legítima, o governo vai fazer tudo que o mercado e a direita querem e ferrar o povo ainda mais….

Bolsonaro entregou seu governo ao mercado (e à direita) e deu no que deu…Miséria aumentou!

Lula ainda resista…

O presidente precisa de ajuda dos servidores, trabalhadores, sindicatos e pequenos e médios empresários pressionando por um governo social e mais à esquerda…

Como?

Com movimentos de rua, no Congresso e com as greves…

É a saída para salvar o governo e, principalmente, o país.

J R Braña B.