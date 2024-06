GdA – (…)A cota do rio atingiu 1,49 metros, marcando a segunda maior seca já registrada na história da região.

A maior seca histórica ocorreu em 31 de julho de 2018, quando o nível do rio caiu para 1,18 metros. Até hoje, a segunda maior seca havia sido registrada em 18 de junho de 2021, com uma cota de 1,60 metros. Com emergência ambiental já decretada nos 22 municípios, órgãos de comando e controle colocam em prática ações para mitigação dos efeitos climáticos.

