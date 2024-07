Adufac amplia questionamentos à direção da Universidade Federal do Acre(Ufac)

Adufac РInexplicavelmente, no fim da tarde de hoje, a Reitoria da Ufac informou ao CLGD-Adufac que não irá assinar o novo termo de acordo, em que pese estar no formato jurídico adequado, e que não irá compor Grupo de Trabalho para debater os demais pontos da pauta local após a greve.

O que era suspeita, se confirma. O problema nunca foi o formato, mas seu conte√ļdo. A reitoria n√£o quer se comprometer com as pautas do Col√©gio de Aplica√ß√£o consensuadas em mesa de negocia√ß√£o. N√£o quer debater o fato de que n√£o tem respeitado as normas internas. N√£o quer debater a aus√™ncia de recursos para ensino, pesquisa e extens√£o. N√£o quer dar explica√ß√Ķes sobre o verdadeiro “trem da alegria” com passagens a√©reas e di√°rias da Administra√ß√£o Superior.

Como se n√£o bastasse, integrantes da Administra√ß√£o Superior seguem promovendo o chamado aos seus apoiadores para p√īr fim √† greve e silenciar as den√ļncias feitas pelos docentes que participam ativamente do movimento, em uma flagrante inger√™ncia patronal no sindicato.

Uma tentativa de golpe em uma legítima entidade de representação classista, ou seja, uma atitude que reflete não apenas o desespero, mas a postura autoritária e antidemocrática da atual Administração Superior da Ufac.

A democracia na Ufac est√° de luto.