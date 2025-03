O propósito é que, um dia, a igreja em Sena Madureira tome a iniciativa de criar A Semana Pe. Paolino, transformando os primeiros dias de abril em um evento dedicado à memória do mais comprometido e amado padre do Acre de todos os tempos.

Durante esses oito dias — de 1º a 8 de abril, data de sua morte — vamos publicar vídeos, áudios, fotos, histórias e entrevistas com ele e com pessoas que conviveram com Paolino.

oestadoacre dará o pontapé inicial, até que se reconheça a necessidade da criação da Semana Padre Paolino.

Essa iniciativa beneficiará a igreja e toda a cidade de Sena Madureira, tanto espiritual, cultural quanto economicamente.

Sena pode se tornar a nossa versão local de Santiago de Compostela (España) ou de Fátima (Portugal), um centro de peregrinação, fé e devoção no Acre.

A contribuição de Pe. Paolino para Sena Madureira não terminou com sua morte.

Pelo contrário…

Falta somente Sena Madureira despertar para a grandeza desse legado.



J R Braña B.