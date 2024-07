Na Argentina ‘bem governada’ e do presidente grosseiro (que atacou Lula de graça hoje na rede social) 1 Dólar vale…914,28 Pesos.

No Brasil ‘mal governado’, de inflação controlada, de 2,5 milhões de empregos de 2023/24 até agora, do retorno à 8ª economia do mundo a caminho da 7ª e da 6ª, o mesmo Dólar vale R$ 5,66.

E todo mundo sabe(ou pelo menos deveria saber) que essa onda toda é a especulação de sanguessugas do mercado querendo ganhar com a moeda estrangeira em cima do sacrifício do povo.

Sacrifício esse aumentado com os juros altos impostos pelo ‘BC independente’ a serviço do mercado e dos ricos.

O presidente Lula tem desenhado todo dia com suas entrevistas, mas muita gente não compreende, inclusive pobres e assalariados da classe média baixa e média.

Fazer o quê, né….!?

Em tempo: manchete traduzida do Página 12, de Buenos Aires hoje sobre a moeda nacional

‘A corrida cambial nas alturas e a equipe econômica (do governo de extrema-direita) encurralada’

oestadoacre, mais que informativo…Formativo!



J R Braña B.