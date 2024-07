A PM do Rio de Janeiro (talvez a mais violenta do Brasil em parceria com a de São Paulo) viu três garotos negros e um branco passeando na zona sul e não teve dúvida: os abordou daquele jeito…

…Com a delicadeza costumeira.

Deu azar, pois as câmeras de um prédio flagraram os absurdos dos PMs(servidores públicos pagos com o dinheiro do contribuinte para bater espancar o cidadão)…

Outro azar dos PMs: os três meninos negros eram filhos de embaixadores, não eram pobres…

Porque os negros pobres do Rio de Janeiro todo santo dia são vítimas dessa truculência policial…

…Polícia, cujo modelo, faliu…

Mas o Estado brasileiro insiste em não mudar e criar uma nova polícia, com nova doutrina, com outra filosofia…

…Uma polícia cidadã.

Veja o vídeo…via X do jornalista Guga Noblat

A PM do Rio deu mais um show de racismo. Meu sobrinho, um garoto branco, 13 anos de idade, estava com 3 amigos negros, da mesma idade dele, em Ipanema, quando chegou a polícia apontando armas, claro, para os 3 negros. Leiam o relato da minha cunhada e o vídeo da abordagem: “Uma… pic.twitter.com/X45CKTMzIO — GugaNoblat (@GugaNoblat) July 4, 2024