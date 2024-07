03 vídeos a seguir

Imagens não confirmadas mostram o possível atirador no comício de (Donaldo) Trump em Butler, Pensilvânia, morto no telhado de um prédio próximo, supostamente morto por agentes do Serviço Secreto dos EUA.

🚨#BREAKING: Unconfirmed footage shows the possible shooter at the Trump rally in Butler, Pennsylvania, lying dead on the roof of a nearby building, reportedly killed by U.S. Secret Service agents. pic.twitter.com/lpWJt7NJlF — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) July 13, 2024

Donaldo levanta e começa gritar ‘lutar, lutar’

Our badass President Trump just survived an assassination attempt! pic.twitter.com/M7jas9qk6Q — josette caruso (@josettecaruso) July 13, 2024

Momento do disparo…

