Com o início da construção do segundo viaduto da Estrada Dias Martins, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Superintendência de Transporte e Trânsito de Rio Branco (RBTrans), interditou a partir desta segunda-feira (15), o tráfego na rotatória da AABB, onde estão sendo realizadas as obras do novo elevado.

Com a interdição foram estabelecidas rotas alternativas para os condutores que precisarem trafegar pela região. Segundo o superintendente do RBTrans, Clendes Vilas Boas, os motoristas terão como uma das opções a rotatória do Colégio Armando Nogueira para realizar o retorno ao Centro da Cidade.

(…)

Confira as rotas alternativas traçadas pela RBTrans:

1. Avenida Ceará (Sentido Centro-Bairro): O retorno pela rotatória não estará mais disponível. Use a Rua dos Engenheiros, siga até a Isaura Parente e retorne à Avenida Ceará.

2. Isaura Parente (Sentido Centro-Bairro) para Avenida Ceará: Com a interdição da rotatória, use a Rua dos Engenheiros para chegar à Avenida Ceará.

3. Avenida Ceará para Isaura Parente: Use a Rua dos Engenheiros, ao lado da OK, para evitar a obra e seguir seu trajeto mais rapidamente.

4. Isaura Parente (Sentido Centro-Bairro) para BR: Continue pela Dias Martins para chegar à BR.

5. Dias Martins (Sentido Bairro-Centro): A rotatória da AABB estará interditada. Use a opção de retorno um pouco mais à frente. Para acessar a Isaura Parente, utilize as vias locais do bairro Tangará.