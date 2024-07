Na manhã desta quinta-feira (18), o MPAC realizou o evento “Dignidade: atuação ministerial na defesa da população em situação de rua”. O principal destaque foi a assinatura do termo de compromisso para a adesão do Acre ao Plano Nacional Ruas Visíveis, com a presença de representantes do MDHC, GdA, Sistema de Justiça, Município e movimentos sociais. O Acre se tornou o primeiro estado a se comprometer com a execução do plano, que envolve 11 ministérios e ações em diversas áreas, conforme a ADPF 976 do STF.

