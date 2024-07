Nunca tinha ouvido essa música…

Ouvi esta semana em BH.

É pegajosa demais da conta, sô – dizem os mineiros.

Ouvi minha filha cantarolando a letra…

Versos fundamentais.

Gosta de Rua, com Felipe e Rodrigo

//Já que cê gosta tanto de rua

//Pega suas coisas e vaza

//Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo

//Menos aqui em casa

Não tenho dúvida: já, já vai estar tocando 50 horas direto nos botecos do Acre…

Não é meu estilo de música, mas é pegajosa…

É sucesso garantido.



Em tempo: minha filha já arrumou um trabalho numa empresa… Não é o que ela queria, nem eu, mas é um trabalho….E é trabalho puxado… 8,5h diárias (até fora da legislação). Morando longe do pai, tudo é válido neste momento de construção de um sonho de vida digna… Na semana que passei com ela andamos atrás de emprego… No último dia que estava lá, apareceu o emprego…! Dei sorte!

J R Braña B.