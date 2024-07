Um país, um império em decadência.

Joe Biden desiste à corrida presidencial à Casa Branca devido a problemas de cognição.

Era questão de tempo depois do desastre do debate com o oligarca arrogante e racista do Donaldo, principal nome extremista político do planeta atualmente.

A desorganização do partido Democrata é a tônica da imprensa norte-americana hoje, especialmente do NYT, que defende abertamente a derrota do Donaldo.

J R Braña B.