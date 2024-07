Quem aproveitou as férias do FLU, aproveitou…

Veja o gol…(depois segue o post feito ainda sob emoção…)

NOSSO COLOMBIANO JHON ADOLFO ARIAS ANDRADE ABRIU O PLACAR NO MARACANÃ! QUE JOGADA! 🤘🏾🤘🏾🤘🏾🤘🏾🤘🏾🤘🏾🤘🏾🤘🏾🤘🏾🤘🏾🤘🏾🤘🏾🤘🏾 pic.twitter.com/5VBldgSfx1 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 25, 2024

Voltamos das férias…

E começamos a subir na tabela…

Jhon Árias, o melhor jogador do Brasil atualmente, fez o gol do retorno do FLU ao futebol…

O FLU jogou hoje com a segurança do Mano e com o toque do Fernando Diniz…

Não deu outra…

…Derrotamos a Crefisa e seu cofre cheio de dinheiro…

J R Braña B.