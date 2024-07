Dep Edvaldo Magalhães

-O Sesc Bosque ficou pequeno para a linda festa que confirmou as candidaturas de Marcus Alexandre e Marfisa Galvão à Prefeitura de Rio Branco. O sentimento era só um: o povo quer mudança! Marcus Alexandre já provou que sabe administrar. Ele governa com as pessoas e para as pessoas, principalmente para os mais pobres. Tenho certeza que devolveremos a Prefeitura ao verdadeiro dono: o povo!

